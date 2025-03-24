BİST 100’de Günlük Artışlar ve Düşüşler

BIST100 ENDESKİ GÜNÜ KAPATTI

BIST100 endeksi, günü %2.82 oranında artışla 254.72 puan yukarıda, 9,299.36 puandan tamamladı. Gün içerisinde gerçekleşen işlem hacmi ise 183,387 milyar TL olarak belirlendi.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil olan hisseler arasında bugün en fazla değer kazanan 5 hisse şu şekilde sıralanıyor: “HALKB 20,16 TL +1,83 +9,98%”, “MIATK 40,20 TL +3,64 +9,96%”, “ASELS 120,40 TL +9,90 +8,96%”, “PGSUS 257,25 TL +17,850 +7,46%”, “ALARK 86,10 TL +5,700 +7,09%”.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Öte yandan BIST 100’de en fazla değer kaybeden 5 hisse ise şu şekilde: “EUPWR 27,60 TL -3,00 -9,80%”, “PASEU 35,64 TL -2,84 -7,38%”, “DOAS 210,30 TL -12,10 -5,44%”, “GESAN 43,12 TL -2,48 -5,44%”, “LIDER 175,20 TL -7,80 -4,26%”.