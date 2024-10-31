BIST 100’deki Hisselerde Güncel Durum

BUGÜN YÜKSELEN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en çok artış gösteren beş hissenin listesi şu şekilde sıralanıyor:

KTLEV, 57,00 TL ile +4,75 ve %9,04 artış kaydediyor. GOLTS, 419,00 TL seviyesine ulaşarak +25,50 ve %6,48 yükseliş gösteriyor. ALTNY, 98,00 TL’den +3,85 ile %4,09 artış sağlıyor. ADEL, 40,94 TL’ye yükselirken +1,60 ile %4,07 kazanç elde ediyor. BTCIM ise 161,70 TL’den +4,90 ile %3,13 artış gösteriyor.

BUGÜN DÜŞEN HİSSELER

BIST 100’de en çok düşüş yaşayan beş hisse ise şu şekilde sıralanıyor: TOASO, 188,00 TL ile -8,30 ve %4,23 değer kaybı yaşıyor. BIMAS, 466,50 TL’den -20,00 ile %4,11 gerileme gösteriyor. AKSEN, 33,00 TL ile -1,320 ve %3,85 düşüş kaydediyor. TCELL, 84,75 TL’den -3,05 ile %3,47 kayıp yaşıyor. ALARK ise 86,35 TL ile -3,050 ve %3,41 oranında düşüş gösteriyor.

BORSA İSTANBUL’DA EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELER

Borsa İstanbul genelinde ise INTEK, PKENT ve ISGSY hisseleri tavan fiyatına ulaşarak yatırımcılarına en çok kazandıran hisseler arasında yer alıyor. Gün boyunca en fazla değer kaybeden hisselerin başında ise IHAAS, PSDTC ve TSGYO geliyor.

Kaynak: BİST