BIST 100 Endeksi Düşüş Yaşıyor

Cuma günü 10.729,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde CHP’deki gerginliklerin etkisiyle yüzde 2,38 değer kaybıyla 10.473,33 puanda işlem görüyor. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,74, mali endeks yüzde 1,63, sanayi endeksi yüzde 1,51 ve teknoloji endeksi yüzde 0,76 oranında geriliyor. Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 9’u değer kazanırken, 90’ı düşüş gösterdi. En fazla işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank, Destek Finans Faktoring AŞ ve Türkiye İş Bankası (C) yer alıyor.

ALTINDAN REKOR GELİYOR

Uluslararası piyasalarda saat 15.12 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1729, sterlin/dolar paritesi 1,3534 ve dolar/yen paritesi 147,8 seviyesinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,26 liradan, euro 48,44 liradan işlem görmekte. Dolar/TL kuru için bu seviye rekor düzey olarak kaydediliyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 artış göstererek 3 bin 622 dolarla rekor kırdı. Gram altın serbest piyasada 4 bin 805 lirayı test ederken, şu an 4 bin 800 liradan işlem görüyor. Bu fiyat, gram altının rekor seviyesi olarak kayıtlara geçiyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 7 bin 928 liradan işlem buluyor.