“BIST 100 Endeksi Düşüşe Devam Ediyor”

BIST 100 ENDEKSİNDE KAYIP DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü de kayıpla kapatıyor. Endeks, günü %0,52 düşüşle 8.618,57 puandan tamamlıyor. İşlem hacmi ise 67,8 milyar TL olarak gerçekleşiyor. Yeni işlem gününe ise endeks, %0,59 artışla 8.714,65 puandan başlıyor. Ancak, yükseliş eğilimini sürdüremeyen BIST 100, öğleden sonra gelen satışlarla yönünü yine aşağıya çeviriyor.

HAFTANIN İLK GÜNÜ DE DEĞER KAYBETMİŞTİ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde %2,49 değer kaybederek günü 8.663 puan seviyesinde tamamlamış. Ahlatcı Yatırım’ın endekse ilişkin teknik analizine göre, “Borsa İstanbul 100 Endeksi’nde bugün 8814 öncelikli direnç noktası olurken, bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 8964 ve 9066 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 8562 öncelikli destek olurken, 8461 ve 8311 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.”

TEKNİK ANALİZDE DESTEK VE DİRENÇ NOKTALARI

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin dirençleri ve destek noktaları ise şu şekilde öne çıkıyor: dirençler 8814, 8964 ve 9066 olarak belirleniyor. Destekler ise 8562, 8461 ve 8311 seviyelerinde izleniyor.