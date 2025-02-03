BIST 100 Endeksi Gün Ortasında Geriledi

DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDEKİ BIST 100 ENDİKSİ

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 180,86 puan ve yüzde 1,81 azalışla 9.823,52 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 56,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,22, holding endeksi yüzde 2,5 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,19 ile taş toprak olurken, en çok kaybettiren ise bankacılık endeksi oldu.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ SATIŞ BASKISI

Küresel piyasalarda, ABD’nin Kanada ile Meksika’ya yüzde 25, Çin’e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında satış baskısı öne çıkıyor. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Yurt içinde açılan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında aylık bazda yüzde 5,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 3,06 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 27,2 olarak kayıtlara geçti.

Analistler, öğleden sonra yurt veri gündeminin sakin olduğunu belirtiyor. Yurt dışında ABD imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 seviyesinin destek, 10.000 ve 10.100 puanın direnç konumunda olduğu kaydediliyor.