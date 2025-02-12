BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

PİYASALARDAKİ HAREKETLER

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde olan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 45,55 puan ve yüzde 0,46 azalışla 9.837,24 puana geriliyor. Toplam işlem hacmi 41 milyar lira seviyesine ulaşıyor. Bankacılık endeksi yüzde 0,11 oranında değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,03 oranında değer kazanıyor. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran ise yüzde 3,62 ile finansal kiralama faktoring oluyor, en büyük kaybı ise yüzde 2,68 ile taş toprak sektörü yaşıyor.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ ETKİLER

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimlerinde dikkatli olacaklarına dair açıklamalarıyla karışık bir seyir gözlemleniyor. Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD’de enflasyon ve Powell’ın açıklamalarının yakından izleneceğini vurguluyor.

Teknik olarak BIST 100 endeksinde, 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek noktası, 9.900 ve 10.000 puanın ise direnç noktası olarak öne çıktığı ifade ediliyor. Oluşan bu destek ve direnç seviyeleri, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.