BIST 100, İlk Yarıda Yüzde 0,36 Düştü

DÜŞÜŞ EĞİLİMİ GÖSTEREN BIST 100 ENDESİ

Günün ilk bölümünde düşüş gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla dünkü kapanışa göre 35,65 puan ve yüzde 0,36 azalışla 9.810,20 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 37,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,55 oranında değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan, finansal kiralama faktoring oldu ve bu alan yüzde 3,49 değer kazandı. En çok kaybettiren sektör ise yüzde 1,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

PİYASALARI ETKİLEYEN GELİŞMELER

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife açıklamaları, fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. Bugün ise dikkatler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi’nde gerçekleştireceği konuşmaya çevrildi. Analistler, yurt içinde öğleden sonra veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışındaki gelişmeler arasında Fed Başkanı Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey’nin konuşmaları takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.800 ve 9.750 puanları destek seviyeleri olarak, 9.950 ve 10.000 seviyelerinin ise direnç noktaları olarak kaydedildiğini vurguladı.