BIST 100 Yükselişi Devam Ediyor

BIST 100 ENDİKSİNDE ARTIŞ YAŞANDI

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre artış gösterdi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 46,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi ise yüzde 0,65 değer kazanıyor.

SEKTÖRDE EN FAZLA KAZANAN ELEKTRİK OLDU

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör, yüzde 3,14 ile elektrik olurken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 4,52 ile finansal kiralama faktoring olarak kaydediliyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da yapacağı görüşme öncesinde karışık bir seyir hakim.

GELECEK HAFTA BEKLENEN VERİLER

Analistler, önümüzdeki hafta yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere ve Euro Bölgesi’nde enflasyon verileri ile ABD’de Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndan gelecek haberlerin takip edileceğini belirtiyor. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyor.