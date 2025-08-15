BIST 100 Yükseliyor, İlerleme Devam Ediyor

BIST 100 ENDEKSİNDE ARTISSÜRECİ

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre artış gösteriyor. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 46,01 puan kazanç sağlarken, toplam işlem hacmi 97,5 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 artarken, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazanıyor.

SEKTÖRLER ARASINDAKİ DALGALANMA

Sektör endeksleri arasında en yüksek kazancı sağlayan sektör, yüzde 3,14 ile elektrik oldu. Diğer taraftan, en fazla kaybı yaşayan sektör ise yüzde 4,52 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA BEKLENTİLER

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştireceği görüşme öncesinde piyasalar karışık bir seyir izliyor.

GELECEK HAFTANIN ÖNEMLİ VERİLERİ

Analistler, önümüzdeki hafta yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve tüketici güven endeksi verilerinin, yurt dışında ise İngiltere ve Euro Bölgesi’nde enflasyon verileri ile ABD’de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndan gelecek haberlerin takip edileceğini belirtiyor. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç seviyeleri, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyor.