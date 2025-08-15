BIST 100 Yükselmeye Devam Ediyor

BIST 100 ENDESİ ARTIŞ GÖSTERDİ

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre artış göstermiş durumda. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 46,01 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 97,5 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi ise yüzde 0,65 oranında değer kazanıyor.

SEKTÖR ENDİKSLERİNE GÖRE KAZANÇ FARKLILIĞI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran alan elektrik sektörü oldu ve yüzde 3,14 değer artışı yaşadı. Öte yandan, en çok kaybettiren sektör finansal kiralama ve faktoring olarak kaydedildi ve yüzde 4,52 oranında değer kaybetti.

KÜRESEL PİYASALARDA BEKLENTİLER

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştireceği zirve öncesi karışık bir seyir gözlemleniyor. Analistler, bu görüşmenin piyasalara etkisini merakla bekliyor.

GELECEK HAFTANIN GÜNDEMİ VE TEKNİK ANALİZ

Gelecek hafta, yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve tüketici güven endeksi gibi verilerin yanı sıra yurt dışında İngiltere ve Euro Bölgesi’nde açıklanacak enflasyon verileri ile ABD’de Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndan gelecek haber akışının takip edileceği ifade ediliyor. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinin 10.900 ve 11.000 puanları direnç, 10.800 ve 10.700 seviyeleri ise destek konumunda.