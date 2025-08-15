BIST 100 Yükselmeye Devam Ediyor

BIST 100 ENDESİ ARTAN DEĞERİYLE ÖNE ÇIKTI

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre artış gösterdi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 46,01 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 97,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,65 artış gösterdi.

SEKTÖR ENDİKSLERİ ARASINDA ELEKTRİK ÖNE ÇIKTI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan sektör elektrik oldu ve yüzde 3,14 değer kazandı. Diğer yandan, finansal kiralama faktoring sektörü yüzde 4,52 ile en fazla kaybettiren sektör olarak belirlendi.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştireceği görüşmenin öncesinde karışık bir seyir görülüyor. Bu durum piyasalar üzerinde belirsizlik yaratıyor.

GELECEK HAFTADA TAKİP EDİLECEK VERİLER

Analistler, gelecek haftanın gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve tüketici güven endeksi gibi önemli verilerin olduğunu belirtiyor. Yurt dışında ise İngiltere ve Euro Bölgesi’nde açıklanacak enflasyon verileri ile ABD’de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndan gelecek haber akışının izlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 10.900 ve 11.000 puanın direnç seviyeleri, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.