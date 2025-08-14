BİST Dört Hisse İçin Tedbir Alındı

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 14 Temmuz 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bir duyuruda, Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS), Çan2 Termik A.Ş. (CANTE), Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) ve Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) hisseleriyle ilgili Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamındaki tedbirlere yer verildi. MMCAS için Borsa İstanbul’un yaptığı açıklama şu şekilde: “Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MMCAS.E payları 15/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.”

EMİR PAKETİ TEDBİRİNİN DETAYLARI

Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını içermektedir. İlgili payda mevcut olan ve VBTS kapsamındaki önceki aşamalarda belirlenen diğer tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirleri süresince uygulanmaya devam edecektir.

AÇIĞA SATIŞ VE KREDİLİ İŞLEM YASAKLARI

Çan2 Termik A.Ş. (CANTE), Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) ve Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) için ise Borsa İstanbul’un açıklaması şu şekildedir: “Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CANTE.E, DSTKF.E ve TEHOL.E payları 15/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.”