BİST Dört Hisse İçin Tedbir Alıyor

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİLDİRİMİ

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 14 Temmuz 2025 tarihinde yapılan duyuruda Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS), Çan2 Termik A.Ş. (CANTE), Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) ve Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) hisseleri için Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde alınan tedbirler hakkında bilgi verildi.

BİST, Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS) ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda uygulamaya alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, MMCAS.E paylarının 15/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem göreceğini duyurdu. Emir paketi tedbiri ise “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptali, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” gibi uygulamaları kapsamaktadır. Hazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında daha önce belirlenen tedbirler (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) de, emir paketi tedbirlerinin uygulanacağı süre boyunca geçerli olacak.

Diğer Hisseler İçin Tedbirler

Çan2 Termik A.Ş. (CANTE), Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) ve Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) ile ilgili BİST açıklamasında ise, Sermaye Piyasası Kurulu kararına göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde bu hisselerin 15/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği ifade edildi.