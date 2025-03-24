BIST Haftaya Yüzde 1,35 Artışla Başladı

BORSADA AÇILIŞ PERFORMANSI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 24 Mart 2025 Pazartesi günü yüzde 1,35 artışla 9.167,00 puandan işlem görmeye başladı. Aynı gün itibarıyla İstanbul serbest piyasasında dolar 38,0040 TL, euro ise 41,1530 TL’den haftaya giriş yapıyor. Altının gram fiyatı da 3.693 TL seviyesinden yükseliş ile işlem görüyor.

AÇILIŞTA ENDİKSLERİN DÜZENİ

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 122,35 puan artarak yüzde 1,35 değer kazandı. Bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi ise yüzde 1,32 artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı yüzde 2,52 ile ulaştırma sektörü elde etti. Tekstil ve deri sektörü ise yüzde 1,39 değer kaybederek en çok gerileyen sektör oldu. Cuma günü, BIST 100 endeksi yüzde 7,81 düşüşle 9.044,64 puandan günü kapatmıştı.

DÖVİZ FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Serbest piyasada dolar, 38,0020 TL alış ve 38,0040 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. Euro ise 41,1510 TL alış ve 41,1530 TL satış fiyatıyla haftayı açtı. Cuma günü dolar 38,0130 TL, euro ise 41,3460 TL’den işlem görüyordu. Saat 09:30 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,5 artışla 38,0010 TL, euro/TL ise yüzde 0,3 yükselişle 41,1880 TL’den işlemde bulunuyor. Sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 49,1660 TL seviyesindeydi. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalarak 104 seviyesine geriledi.

ALTIN FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlarken saat 09:40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3.693 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı anda çeyrek altın 6.140 TL, Cumhuriyet altını ise 24.480 TL’den satılmakta. Altının ons fiyatı ise 3.023 dolar seviyesinde bulunuyor; Cuma günü ons fiyatındaki düşüş nedeniyle gram altın, günü yüzde 0,6 azalışla 3.678 TL’den kapatmıştı.

Yurt içinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son günlerde Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmeler doğrultusunda 25 Nisan 2025 tarihine kadar açığa satış işlemlerini yasakladı. Ayrıca halka açık ortaklıkların pay geri alımlarını kolaylaştırdı ve kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranını esnetti. Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranını 5:1’den 3:1’e düşürürken, eşik değer aşım ücretini de 0,25 TL’den 0,50 TL’ye yükseltti.

KÜRESEL VE YEREL VERİ GÜNDEMİ

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarife politikası belirsizlikleri sürmekte. ABD Başkanı Donald Trump, tarifelerde “esnek” olabileceklerine dair açıklamalarda bulundu. Bu durum, risk iştahında iyileşmelere sebep olurken, karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik gelişmeler de izleniyor. Yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin verileri takip edilecek. Analistler, BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç olduğunu; dolar endeksinde ise 104,5’in direnç, 103,5’in destek; altının ons fiyatında da 3.000 doların destek, 3.060 doların direnç konumunda olduğunu belirtmekte.