BİST İki Hisseye Tedbir Alındı

Borsa İstanbul A.Ş., 20 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği bildirimde, Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) ve Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

KLRHO HİSSELERİ İÇİN AÇIKLAMA

Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) ile ilgili BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde: “Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KLRHO.E payları 21/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.”

PSDTC HİSSELERİ İÇİN AÇIKLAMA

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) için yapılan açıklama ise şu: “Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PSDTC.E payları 21/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.”

Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını kapsıyor. İlgili payda halihazırda yürürlükte olan ve VBTS kapsamında daha önce belirlenen tedbirler (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulanacağı süre zarfında devam edecektir.