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Ekonomi

BIST’te Düşüş: Banka Hisseleri Geriledi

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KÜRESEL TİCARET KRİZİ ETKİSİ

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününde küresel ticaret krizinin etkisi altında kaldı. BIST 100 endeksi, yüzde 2’nin üzerinde bir düşüş göstererek 9 bin 760 puanı test ediyor. Banka hisselerindeki hareketlilik dikkat çekiyor ve bankacılık endeksi yüzde 4’ün üzerinde değer kaybediyor.

TİCARET SAVAŞLARI BAŞLADI

ABD, Kanada ve Meksika’ya uyguladığı yüzde 25 gümrük vergisinin yanı sıra, Çin’e ek olarak yüzde 10 vergi getirdi. Bu düzenlemenin 4 Şubat’ta yürürlüğe gireceği bildiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerinin diğer ülkelere de uygulanacağını vurguluyor. Trump, ABD’nin Avrupa Birliği’ne (AB) kesinlikle ek gümrük vergileri getireceğini belirtiyor. Kanada ve Meksika, ABD’ye misilleme yaparken, AB sert bir yanıt vereceğini açıklıyor ve Çin, Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayette bulunacağını duyuruyor.

ENFLASYON VERİLERİ

Bu arada, Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,03 ile beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 42,12’ye gerileyerek bir durumu yansıtıyor.

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Ekonomi

Bakan Şimşek: Yıllık Enflasyonda Düşüş Yaşandı

TÜİK'in Ocak 2025 verilerine göre, aylık enflasyon %5,03, yıllık enflasyon %42,12. En yüksek artış eğitimde (%99,93), en düşük ise ulaştırmada (%23,14) gözlemlendi.
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