BIST’te Gene Devre Kesici Sistem Açıldı

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASININ ETKİLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması, piyasalarda belirgin bir etki yarattı. Borsa İstanbul’da (BIST) önemli satış dalgaları gözlemlenirken, yatırımcıların endişeleri arttı. Banka hisselerinde büyük kayıplar yaşanırken, BIST Banka Endeksi yüzde 8 oranında düştü. Hafta başından bu yana bankacılık hisselerindeki toplam kayıp ise yüzde 25’i geçti.

DEVRE KESİCİ SİSTEMİN DEVREYE GİRMESİ

Borsa İstanbul, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nin devreye girmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan açıklamada, “Saat 11:27:14 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasası’ndaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” denildi. Bu durum, piyasalarda siyasi belirsizliklerin yeniden etkili olduğunu gösterdi.

PİYASALARDA SİYASİ BELİRSİZLİKLER

Borsa İstanbul’daki Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, paniğe kapılan yatırımcıların zararını asgariye indirmek için tasarlanmış bir güvenlik mekanizması olarak işlev görüyor. Sistem, ani fiyat değişimlerini kontrol altına alma ve yatırımcıların daha sağlıklı kararlar alabilmesi için kullanılmakta. İmamoğlu soruşturmasının siyasi ve ekonomik sonuçları dikkatle izlenirken, yatırımcılar piyasalardaki yönü belirlemek için siyasi gelişmeleri ve ekonomik göstergeleri sürekli takip ediyor.