BİST’te Manipülasyon İddiasıyla Gözaltılar

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’daki işlem gören sermaye piyasası araçlarında, piyasa hacminde ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalar olduğunu belirledi. Bu olağan dışı artışların küçük yatırımcılar üzerinde olumsuz etkiler yarattığı tespit edildi. Bu çerçevede, bir soruşturma süreci başlatıldı.

Soruşturmanın detayları incelendiğinde, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ’nin (DOBUR) hisse senetlerinde manipülasyon yapıldığı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, “Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı” adını taşıyan sosyal medya hesapları üzerinden bu manipülasyon işlemlerinin gerçekleştirildiği anlaşıldı.

GÖZALTILAR VE OPERASYONLAR

Bu bulgular ışığında, 17 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Hemen ardından emniyet güçleri harekete geçerek, İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara illerinde şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir operasyon düzenledi.