BİST’ten Dört Hisseye Tedbir Açıklaması

Borsa İstanbul A.Ş. 14 Temmuz 2025’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS), Çan2 Termik A.Ş. (CANTE), Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) ve Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) hisseleri için Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan önlemleri açıkladı.

MMCAS HİSSELERİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Borsa İstanbul’un yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde MMCAS.E payları 15/08/2025 tarihinden itibaren, 12/09/2025 tarihine kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek. Bu tedbirler, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını içeriyor. Ayrıca, mevcut VBTS kapsamında uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri de emir paketi tedbirlerinin geçerli olduğu süre boyunca devam edecek.

CANTE, DSTKF VE TEHOL HİSSELERİ İÇİN GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Çan2 Termik A.Ş. (CANTE), Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) ve Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) için yapılan açıklamada ise, Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, bu hisselerin 15/08/2025 tarihli işlemlerden 12/09/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği ifade edildi. Bu tedbirler, piyasa güvenliğini artırmak ve olası dalgalanmaları dengelemek amacıyla alınmış durumda.