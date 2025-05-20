BİST’ten KLRHO ve PSDTC’ye Tedbir

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU’NA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 20 Mayıs 2025’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruda, Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) ve Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde alınan önlemler hakkında bilgi verildi.

KLRHO HİSSELERİ İÇİN UYGULANACAK TEDBİRLER

Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) için Borsa İstanbul’un açıklaması şöyle oldu: Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile hayata geçirilen Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KLRHO.E payları 21/05/2025 tarihli işlemlerden itibaren (seans başından) 20/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu olamayacak.

PSDTC HİSSELERİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) için yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde PSDTC.E payları 21/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri altında işlem görecek. Bu tedbir, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, miktar azaltımı ile emir fiyatı kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını içeriyor. İlgili payda, mevcut durumda yürürlükte olan ve VBTS kapsamındaki daha önce tanımlanan tedbirler (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin geçerli olduğu süre boyunca sürecek.