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BIST100 Gün Sonunda Ekside Kapandı

bist100-gun-sonunda-ekside-kapandi

BIST100 KAPANIŞ ORANI

BIST100 endeksi, günü %1,04 oranında 103,22 puan kayıpla 9.779,57 puandan kapatarak işlem hacmi 102,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul BIST100 endeksi güne %0,13 oranında 12,92 puan artışla 9.895,71 puandan başladı.

DÜŞÜŞ EĞİLİMİ VE SATIŞLARIN ARTIŞI

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde ilerleyen BIST 100 endeksi, saat 13:00 itibarıyla önceki kapanışa oranla 45,55 puan ve %0,46 azalma ile 9.837,24 puana geriledi. Akşam saatlerine doğru artan satışlar sonrasında endeks, %1,04 düşüşle 9.779,57 puandan kapandı.

DÜNÜN PERFORMANSI

BIST 100 endeksi, bir önceki günü %0,38 artışla 9.882,79 puanda tamamlamış olup, o günki işlem hacmi 83,4 milyar TL olarak kaydedildi.

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