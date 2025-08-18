Bitcoin Düşüş Yaşıyor Ve Etkileniyor

PAZAR DUYARLILIĞINDAKİ OLUMSUZ ETKİLER

Bitcoin, kâr satışları ve ABD faiz indirimlerine dair azalan beklentilerin piyasa dinamiklerini olumsuz etkilediği için geçen haftaki rekor seviyelerden düşerek yaklaşık 115 bin dolara geriledi. Beklendiğinden daha güçlü ABD üretici enflasyonu ve perakende satışları, Fed’in faiz indirimine yönelik agresif bir politika izleme ihtimalini azaltarak riskli varlıklara baskı oluşturdu. Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı’nın stratejik rezervler konusundaki açıklamaları da piyasalarda ilave engeller yarattı. Bu durum, likidite sıkılaşması ile ilgili endişeleri artırarak kredi koşullarını zorlaştırdı.

ALTERNATİF KRİPTO PARA BİRİMLERİNE YÖNELİM

Bitcoin’deki bu düşüş, alternatif kripto para birimlerine daha geniş bir geçişin önünü açtı. Bitcoin’in piyasa hâkimiyeti, 2020’den bu yana en düşük seviyesine ulaşarak yüzde 59,4’e geriledi ve uzun zamandır korunan yüzde 60 eşiğinin altına düştü. Bu durum, yatırımcılar arasında farklı varlıkları değerlendirme eğilimini güçlendiriyor. Ancak Bitcoin, kurumsal yatırımlar ve ABD emeklilik portföylerine dâhil edilmesi gibi olumlu düzenleyici sinyallerle desteklenmeyi sürdürüyor. Bu gelişmeler, Bitcoin’in ana akım meşruiyetini artırmaya devam ediyor.