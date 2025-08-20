Bitcoin Düşüşte, Yatırımcılar Endişeli!

BİTCOİN’DE DÜŞÜŞ TRENDİ

Ağustos ayı sonlarına yaklaşırken Bitcoin, 113 bin dolar civarında işlem görüyor ve altı haftanın en düşük seviyelerine geriliyor. Bu düşüş durumu, yatırımcıların Fed’in Jackson Hole sempozyumu öncesinde büyüme odaklı varlıklardan uzak durmaya başlamasıyla, beklenenden güçlü gelen ABD üretici enflasyonu ve perakende satış verileri ışığında Fed’in agresif genişleme beklentilerini azaltması sonucunda ortaya çıkıyor. Bu süreç, kripto paraların teknoloji hisseleriyle olan ilişkisini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Alt5 Sigma’da dolandırıcılık ve hisse senedi manipülasyonuyla ilgili olası araştırmalar yürüttüğüne dair çıkan haberler, satış baskısını daha da artırdı. Bu durum, spekülatif piyasalarda daha geniş bir riskten kaçınma psikolojisini pekiştiriyor. Bitcoin, kurumsal yatırım girişleri ve olumlu düzenleyici gelişmelerin desteğiyle kısa bir süre için yeni bir rekor seviyeye ulaşmıştı; ancak bu süreçte aylık kazançlar önemli ölçüde azalmış durumda.