Bitcoin Fed Sonrası Yükselişe Geçti

BITCOIN’DE BÜYÜK ARTIŞ

Bitcoin, Federal Rezerv’in son para politikası toplantısının ardından, Başkan Jerome Powell’ın kripto düzenlemesine yönelik yaptığı kısa açıklamaların etkisiyle son günlerde kaydettiği en büyük yükselişine devam ediyor. En büyük dijital varlık, Asya piyasalarının açılışı sırasında yüzde 1 artış göstererek yaklaşık 105.000 dolara ulaştı. ABD piyasalarının açılışından bu yana ise toplamda yüzde 3,5’lik bir artış kaydedildi. Ether ve Solana gibi diğer daha küçük token’lar da değer kazandı. Federal Rezerv, Çarşamba günü parasal genişlemeyi durdururken, Powell da yaptığı brifingde enflasyonda daha fazla ilerleme olmadan faiz indirimine gitmeyi düşünmediklerini belirtti.

POTANSİYEL DÜZENLEMELER

Dijital varlıklar konusunda yaşanan risklerle ilgili bir soruya yanıt veren Powell, bankaların “riskleri anladıkları ve yönetebildikleri sürece kripto müşterilerine mükemmel bir şekilde hizmet verebileceğini” ifade etti. Ayrıca, Kongre’den “kripto etrafında daha büyük bir düzenleyici mekanizma” oluşturulmasının “çok yapıcı” olabileceğini ekledi. Bu açıklamalar, kripto sektörünü destekleyen bir atmosferin oluşmasına katkı sağlarken, Başkan Donald Trump dönemindeki yatırımcıların dostane bir dijital varlık düzenlemesi beklediği bir dönemde geldi.

IG Australia Pty Piyasa Analisti Tony Sycamore, “ABD’deki yatırımcılar Powell’ın kripto ile ilgili yorumlarına tepki gösterdi ve Bitcoin yükselmeye devam etti. Daha geniş bir teknik perspektiften bakıldığında, Bitcoin rallisinin olgunlaştığına dair işaretler var” dedi. Bitcoin, Trump’ın 20 Ocak’taki göreve başlamasından önce rekor seviye olan 109.241 dolara ulaşmış, ancak sonrasında gerilemişti. Token, Kasım ayında gerçekleşen seçim zaferinden bu yana yüzde 50’nin üzerinde bir artış göstermiştir. Bu durum, bazı yatırımcıları rallinin bir duraklama noktası olup olmadığını sorgulamaya yönlendirse de, diğerleri ABD’nin kripto varlıklarla daha fazla etkileşim kurmasının ek kazançlar getirebileceğini savunuyor.

SON GELİŞMELER

Son dönemdeki bazı gelişmeler arasında, CME Group Inc.’deki Robinhood Markets Inc.’nin uygulamasında Bitcoin ve Ether dahil olmak üzere vadeli işlem ürünleri sunma girişimi yer alıyor. Yatırım şirketleri, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na daha fazla kripto borsa yatırım fonu başlatma talepleriyle başvuruda bulunuyor. Bloomberg Intelligence Kıdemli Analisti Nathan Dean, “SEC’in sınırları araştırılıyor ve memecoin ETF’leri gibi yenilikçi dosyalar hazırlanıyor” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Son zamanlardaki Bitcoin hareketlerinin, ABD teknoloji hisseleriyle ilişkilendirildiği de gözlemleniyor.