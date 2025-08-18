Bitcoin Geriliyor: Yüzde 60 Altında Kaldı

PIYASA DUYARLILIĞI OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Bitcoin, kâr satışları ve ABD faiz indirimlerine dair azalan beklentilerin piyasa duyarlılığını olumsuz etkilemesiyle birlikte, geçen haftaki rekor seviyelerden düşüş göstererek yaklaşık 115 bin dolara geriledi. Beklenenden güçlü gelen ABD üretici enflasyonu ve perakende satışları, Fed’in agresif bir gevşeme politikası izleme olasılığını azaltarak riskli varlıklara baskı yapıyor. Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı’nın stratejik rezervler konusundaki açıklamaları da bu duruma ek olarak engel teşkil ediyor ve likidite sıkılaşması ile ilgili endişeleri artırıyor.

POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ YÜKSELİYOR

Kilit finans piyasası kuruluşlarındaki liderlik değişiklikleri de politika belirsizliğini arttırarak riskten kaçınmayı körüklüyor. Bu düşüş, alternatif kripto para birimlerine daha geniş bir yönelimin altını çizerken, Bitcoin’in piyasa hakimiyeti 2020’den bu yana en düşük seviyeye inerek yüzde 59,4’e geriledi. Böylece uzun süredir korunan yüzde 60 eşiğinin altına inmiş oldu.

KURUMSAL GİRİŞLER DESTEK OLMAKTA

Buna rağmen, Bitcoin, kurumsal girişler ve ABD emeklilik portföylerine dahil edilmesi gibi olumlu düzenleyici sinyallerle desteklenmeye devam ediyor. Bu durum, Bitcoin’in ana akım meşruiyetini güçlendirmeye devam etmesine yardımcı oluyor.