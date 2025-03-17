Bitcoin İçin Kritik Yükseliş Gelişmesi!

BİTCOİN YENİDEN YÜKSELİYOR

Bitcoin, haftanın son günlerine yaklaşırken yönünü yukarı çeviriyor ve önemli bir yükseliş sergiliyor. Bugün sabah seansında 83 bin dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, bu bölgenin ayın en düşük seviyesinden yüzde 10’dan fazla artış gösterdiğini gösteriyor. Böylece kripto para piyasasındaki yatırımcılarda yeniden iyimser bir hava oluşuyor. Bitcoin’in toplam piyasa değeri ise 1,62 milyar dolara ulaşmış durumda.

BİTCOİN’İN 100 BİN DOLAR HEDEFİ

Ünlü kripto yatırımcısı ve analisti Josh Mandell, Bitcoin’in fiyatının ay sonuna kadar 100.000 dolara ulaşabileceği tahmininde bulundu. Mandell, Bitcoin’in 84 bin doların üzerinde kapanış yapması halinde bu hedefe ulaşmasının muhtemel olduğunu belirtti. Yaşanan gelişmelerle birlikte dünü 81 bin 906 dolar ile 85 bin 217 dolar aralığında geçiren Bitcoin, günü 82 bin 603 dolardan kapattı. Bugün ise sabah seansında saat 09.19’da 83 bin 226 dolar seviyesine kadar yükseldi.

ETHERUM’DA TOPARLANMA SİNYALLERİ

Ethereum’da yeni haftanın ilk işlem gününde toparlanma sinyalleri gözlemleniyor. Bitcoin’in 4 saatlik grafiği incelendiğinde RSİ’nin 43 seviyesinde olduğu ve İchomoko bulutunun yükseliş sinyalleri verdiği görülüyor. Yaşanan gelişmeler ışığında dünü bin 857 dolar ile bin 889 dolar aralığında geçiren Ethereum, günü bin 880 dolardan kapattı. Bugün sabah seansında aynı saat diliminde bin 890 dolarda işlem görüyor.