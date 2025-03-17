Bitcoin’in 100 Bin Dolar Tahmini Açıklandı

BİTCOİN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bitcoin, haftanın son günlerinde tekrar yönünü yukarı çevirerek önemli bir yükseliş yaşıyor. Bugün sabah seansında fiyatı 83 bin dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, ayın en düşük seviyesinden yüzde 10’dan fazla bir artışı temsil ederken, kripto para piyasasındaki yatırımcılar için yeniden umut verici bir tablo oluşturuyor. Bitcoin’in toplam piyasa değeri ise 1,62 milyar dolara ulaşmış durumda.

FİYAT TAHMİNLERİ

Tanınmış kripto yatırımcısı ve analisti Josh Mandell, Bitcoin’in fiyatının ay sonuna kadar 100.000 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Mandell, Bitcoin’in 84 bin doların üzerinde bir kapanış yapması durumunda, bu hedefe ulaşmasının muhtemel olduğunu belirtti. Yaşanan gelişmeler ışığında Bitcoin, dünü 81 bin 906 dolar ile 85 bin 217 dolar aralığında geçirirken, günü 82 bin 603 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 09.19’da 83 bin 226 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ETHERUM’DA GELİŞMELER

Ethereum’da da yeni haftanın ilk işlem gününde toparlanma sinyalleri belirmeye başladı. Bitcoin’in 4 saatlik grafiği incelendiğinde, RSI’nin 43 seviyesinde olduğu görülüyor. İchomoko bulutundan gelen veriler ise yükseliş sinyallerini işaret ediyor. Dünkü işlem periyoduna bakıldığında Ethereum, bin 857 dolar ile bin 889 dolar arasında dalgalandı ve günü bin 880 dolardan kapattı. Bugün ise sabah seansında aynı saat diliminde bin 890 dolarda işlem görüyor.