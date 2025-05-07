Bitcoin’in Risk İştahı Arttı

KÜRESEL EKONOMİDE BELİRSİZLİK VE DEĞERLİ METALLER

Küresel ekonomideki belirsizlikler sürerken, bu süreçten faydalanan değerli metal altınla birlikte kripto paralarda dikkat çekiyor. Bitcoin, ABD ve Çin arasında ticaret savaşlarıyla ilgili yapılacak görüşmelerin etkisiyle risk iştahı artış gösteriyor. Uzmanlar, gümrük vergisi müzakereleri çerçevesinde gerilimlerin azalması ile birlikte iyimser bir ortam oluşabileceğini belirtiyor.

Bitcoin yüzde 3’lük bir artışla 96 bin 920 dolardan işlem görüyor. Bunun yanında, diğer popüler kripto para birimlerinden Ethereum yüzde 2.70 yükselişle bin 843 dolara, Ripple ise yüzde 2 artışla 2.14 dolara ulaşmış durumda.