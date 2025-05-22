Bitcoin Rekor Fiyatını Aştı

Bitcoin, 109 bin 600 dolar seviyesini aşarak tarihi yüksek değerine ulaştı. Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’de ise Bitcoin, bir gecede yüzde 0,6’lık artışla 106 bin 992 dolara yükseldi.

KRİPTO PARA PİYASASINDAKİ GÜNCEL DURUM

CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin’in günlük maliyeti %0,48 oranında artarak ortalama 106 bin 844,4 dolara ulaştı. Mayıs ayının başından bu yana Bitcoin’in değeri %14 artış gösterdi ve üst üste ikinci ayı da artışla kapatma ihtimali bulunuyor.

Analistler, Bitcoin’in yükselişinde ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kripto paralara sağladığı desteğin büyük rol oynadığını belirtiyor. Bloomberg’e konuşan Galaxy Digital CEO’su Michael Novogratz, “Bu durum, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun eski başkanı Gary Gensler döneminden, sektörümüzü benimseyen Trump yönetimine geçişin bir göstergesidir.” diyerek dikkat çekti.