Bitcoin Rekor Kırdı, Yeni Seviyede

BITCOIN’IN TARİHİ ZİRVEYE ULAŞMASI

Kripto para piyasasının öncüsü Bitcoin, 109 bin 600 dolar seviyesini aşıp tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’de, Bitcoin bir gecede yüzde 0,6 artışla 106 bin 992 dolara yükseldi.

PİYASADA SON DURUM

CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin’in maliyeti günlük bazda %0,48 oranında artarak ortalama 106 bin 844,4 dolara çıkmış durumda. Mayıs ayının başından bu yana Bitcoin’in değeri %14 artış gösterdi ve üst üste ikinci ayı da artıda kapatma ihtimali yükseldi.

TRUMP YÖNETİMİNİN ETKİSİ VE ANALİZLER

Analistler, Bitcoin’in bu yükselişinin altında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kripto paralara sağladığı desteğin önemli bir etken olduğunu vurguluyor. Bloomberg’e açıklama yapan Galaxy Digital CEO’su Michael Novogratz, “Bu durum, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun eski başkanı Gary Gensler döneminden, sektörümüzü benimseyen Trump yönetimine geçişin bir göstergesidir.” şeklinde ifade etti.