Bitcoin Rekor Seviyeye Ulaştı

BITCOIN’İN TARİHİ YÜKSEK LİMİTİ AŞTI

Kripto para piyasasında lider konumda olan Bitcoin, 109 bin 600 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. İşlem hacmine göre en büyük kripto para borsası olan Binance’de, Bitcoin bir gecede yüzde 0,6 artış göstererek 106 bin 992 dolara çıktı.

KRİPTO PARA PİYASASINDAKİ GELİŞMELER

CoinMarketCap verilerine dayalı olarak, Bitcoin’in maliyeti günlük olarak %0,48 artışla ortalama 106 bin 844,4 dolara ulaştı. Mayıs ayının başlangıcından bu yana, Bitcoin’in değeri %14 oranında bir artış kaydetti ve üst üste ikinci ayı da artıda kapatma olasılığı bulunuyor.

TRUMP’IN YÖNETİMİ VE ANALİST GÖRÜŞLERİ

Analistler, Bitcoin’in yükselişindeki bir etkenin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kripto paralara sağladığı destek olduğunu aktarıyor. Bloomberg’e konuşan Galaxy Digital CEO’su Michael Novogratz, “Bu durum, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun eski başkanı Gary Gensler döneminden, sektörümüzü benimseyen Trump yönetimine geçişin bir göstergesidir.” şeklinde ifade etti.