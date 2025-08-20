Ekonomi

Bitcoin Sert Düştü, Düşük Seviyeye Yakın

bitcoin-sert-dustu-dusuk-seviyeye-yakin

Bitcoin, Ağustos ayının son dönemlerinde 113 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor ve altı haftanın en düşük seviyelerine geriliyor. Bu düşüş, yatırımcıların Fed’in Jackson Hole sempozyumu öncesinde büyüme odaklı varlıklardan uzaklaşarak, beklenenden güçlü gelen ABD üretici enflasyonu ve perakende satış verilerinin Fed’in agresif genişleme beklentilerini azaltmasının ardından rehberlik arayışına girmesiyle birlikte, kripto paraların teknoloji hisseleriyle olan bağlantısını gözler önüne seriyor.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Alt5 Sigma’da olası dolandırıcılık ve hisse senedi manipülasyonunu araştırdığına dair haberlerle birlikte satış baskısı daha da arttı. Bu durum, spekülatif piyasalarda daha geniş bir riskten kaçınma duygusunu tetikledi. Bitcoin, kurumsal katılımlar ve olumlu düzenleyici gelişmelerin desteğiyle kısa zaman içinde yeni bir rekor seviyeye ulaştıktan sonra, aylık kazançlarını kaybetmeye başladı.

