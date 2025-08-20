Ekonomi

Bitcoin Sert Düştü, En Düşük Seviye

BİTCOİN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Bitcoin, Ağustos ayının sonlarına doğru 113 bin dolar civarında işlem görüyor. Bu değer, altı haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Düşüş, yatırımcıların Fed’in Jackson Hole sempozyumu öncesinde büyüme odaklı varlıklardan uzaklaşmasıyla gerçekleşti. Beklenenden güçlü gelen ABD üretici enflasyonu ve perakende satış verileri, Fed’in agresif genişleme beklentilerini azaltmasıyla yatırımcıların rehberlik arayışına girmesine neden oldu. Bu durum, kripto paraların teknoloji hisseleriyle olan ilişkisini de yansıtıyor.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Alt5 Sigma’da olası dolandırıcılık ve hisse senedi manipülasyonunu araştırdığına dair haberler, satışları daha da yoğunlaştırdı. Bu gelişmeler, spekülatif piyasalarda daha geniş bir riskten kaçınma duygusunu artırdı. Bitcoin, bu süreçte kurumsal girişler ve olumlu düzenleyici gelişmelerin desteğiyle kısa süreliğine yeni bir rekor seviyeye ulaşmıştı. Bunun ardından ay içerisinde kaydettiği kazançlar da dikkat çekiyor.

