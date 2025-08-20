Bitcoin Sert Düştü, En Düşük Seviyede

BİTCOİN’DE DÜŞÜŞ TRENDİ

Bitcoin, Ağustos ayının sonlarına geldiğimizde yaklaşık 113 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor ve altı haftanın en düşük düzeylerine geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların Fed’in Jackson Hole sempozyumu öncesi büyüme odaklı varlıklardan uzaklaşmalarıyla ortaya çıktı. Beklenenden güçlü gelen ABD üretici enflasyonu ve perakende satış verileri, Fed’in genişleme beklentilerini azalttı ve bu durum, kripto paraların teknoloji hisseleriyle olan bağlantısını daha da belirgin hale getirdi.

YATIRIMCILAR RİSKTEN KAÇINIYOR

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Alt5 Sigma’da dolandırıcılık ve hisse senedi manipülasyonu ile ilgili gerçekleştirdiği araştırmalar hakkında çıkan haberler, satış baskısını artırdı. Bu durum, spekülatif piyasalarda genel bir riskten kaçınma hissiyatını körükledi. Bitcoin, kurumsal girişler ve olumlu düzenleyici gelişmelerin etkisiyle kısa bir süreliğine rekor seviyelere ulaşmasına rağmen, zamanla bu pozitif ivme kayboldu ve mevcut satışlar etkisini gösterdi.