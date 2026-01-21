Bitcoin Sert Düşüş Yaşadı: 90 Bin Dolar Altında

Bitcoin, salı günü Japonya’daki devlet tahvil piyasasında meydana gelen çöküş sonrasında, yatırımcıların riskli varlıkları panik satışlarıyla 90 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Bitcoin’in 2026 yılına giriş seviyesi olan 87 bin 586 doları aşarak altına inilmesi durumunda olası sonuçlar merakla takip ediliyor. Eğer bu seviye kaybedilirse, yılbaşından bu yana elde edilen tüm kazançların silinme ihtimali gündeme gelebiliyor. Bitcoin, bu ayın başında 96 bin dolara kadar çıkmış ve bazı öngörülerde 100 bin dolara ulaşabileceği değerlendirilmişti. Ancak salı günkü sert satışlar, piyasada ayı piyasasının yeniden kontrolü ele geçirdiğine işaret ediyor. Önümüzdeki iki hafta zarfında fiyatın 58 ile 62 bin dolar aralığına kadar düşebileceği öngörülüyor.

OPSİYON VERİLERİ VE DÜŞÜŞ OLASILIĞI

CoinDesk analisti Omkar Godbole, opsiyon verilerine dayanarak Bitcoin’in haziran ayı sonuna kadar 80 bin dolar seviyesinin altına düşme ihtimalinin yüzde 30 civarında olduğunu belirtiyor. Güncel verilere göre Bitcoin yaklaşık 88 bin 403 dolarda işlem görürken, Ether ise 3 bin doların hemen altında kalıyor. Düşüş trendinin etkisiyle kripto piyasalarındaki “korku ve açgözlülük” endeksi 31 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Bu veri, yatırımcıların artan jeopolitik belirsizlikler karşısında daha temkinli hareket ettiğini gösteriyor. Endeks, Bitcoin’in 96 bin dolara yakın işlem gördüğü dönemlerde 61 seviyesine yükselmişti ve bu dönem açgözlülük sinyalleri vermekteydi.

ABD BORSA SATIŞLARI VE KRİPTO PİYASALARINDAKİ DÜŞÜŞLER

Bitcoin, yaklaşık 89 bin dolarda işlem görerek son 24 saat içerisinde yüzde 3,6’lık bir düşüşle aralık ayından bu yana en sert günlük kaybını yaşadı. Ether ise 3 bin doların hemen altında bulunarak yüzde 6,7 değer kaybı yaşadı. Diğer yandan, ABD borsalarında da satışlar devam ediyor. S&P 500 ve Nasdaq 100, 10 Ekim’den bu yana en kötü günlerinden birini yaşarken, yüzde 2’nin üzerinde değer kaybı yaşadı. Kripto şirketleri hisselerinde de kayda değer düşüşler gözlemleniyor. Bitcoin’in en büyük kurumsal sahibi Strategy şirketi yüzde 7,8, Ether’in en büyük hazinesi BitMine Immersion ise yüzde 9,5 değer kaybı yaşadı. Kripto borsası Coinbase (COIN) ve stablecoin ihraççısı Circle (CRCL) sırasıyla yüzde 5,5 ve yüzde 7,5 düşmüş durumda.