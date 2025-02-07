Bitcoin ve Ethereum Değerleri Ne Kadar?

KRİPTO PARA PİYASASINDA GÜNCEL DURUM

Kripto para sektörünün toplam değeri 3,11 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bitcoin’in piyasa değeri 1,92 trilyon dolar, Ethereum’un piyasa değeri ise 325 milyar dolar. Dün itibarıyla spot Bitcoin ETF’lerinde 140,2 milyon dolarlık bir çıkış gerçekleşti, spot Ether ETF’lerinde ise 10,7 milyon dolarlık bir giriş gözlemlendi. CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan bültende, kripto para sektöründeki önemli gelişmeler ele alınıyor.

SEC’DEN BLACKROCK İÇİN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

SEC, BlackRock’un spot Bitcoin ETF’inde Bitcoin ile doğrudan geri ödeme yapılmasına olanak tanıyacak bir düzenleme değişikliğini değerlendirmekte. Dün yayımlanan bildiride SEC, teklifin Federal Kayıt’ta yayımlanmasının hemen ardından 21 gün içinde kamuoyundan görüş toplayacağını açıkladı. Bu süreç sonrasında düzenleyici kurum, öneriyi onaylayabilir, reddedebilir veya daha fazla inceleme başlatabilir. Nasdaq, BlackRock adına, iShares Bitcoin Trust için ayni yaratma ve itfa işlemlerine izin verecek bir kural değişikliği önerdi. SEC, spot Bitcoin ETF’lerini onaylarken başlangıçta nakit itfa modelini tercih etmiş ve BlackRock’un Bitcoin’leri satıp yatırımcılara nakit ödeme yapmasını şart koşmuştu. Önerilen değişiklik ise sadece yetkili katılımcılar için ayni işlemleri mümkün kılacak, bireysel yatırımcıları kapsamayacak. SEC’in bu teklife yanıtı, piyasanın gelişimi açısından büyük bir önem taşımakta.

FED YETKİLİSİ STABLECOIN’LERİ DESTEKLİYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, düzenlenmiş stablecoin’lerin benimsenmesini desteklediğini belirtti. Waller, bu tür varlıkların küresel ölçekte ABD dolarının erişimini genişleteceğini ve rezerv para birimi statüsünü daha da güçlendireceğini dile getirdi. Waller’a göre, iyi düzenlenmiş stablecoin’ler, doların uluslararası ticarette, finans sisteminde ve yatırımlarda daha fazla kullanımını sağlayarak ABD’nin küresel ekonomik liderliğini pekiştirebilir. BRICS ülkeleri gibi bazı uluslararası ittifaklar dolardan uzaklaşma çabasında bulunsa da stablecoin’lerin bu girişimleri karmaşık hale getireceğini ifade etti.

SEC, GRAYSCALE’İN SOLANA ETF BAŞVURUSUNU KABUL ETTİ

SEC, Grayscale’in güncellenmiş başvurusunu kabul ederek ABD’de spot Solana ETF’lerini onaylama yolunda önemli bir adım attı. Bloomberg ETF analisti James Seyffart, SEC’nin daha önce Solana ETF başvurularını reddettiğini kaydederek, bu gelişmenin dikkat çekici olduğunu vurguladı. Analist Eric Balchunas ise bu sürecin SEC’deki liderlik değişiminin doğrudan bir sonucu olabileceğini ifade etti. SEC, daha önce Solana’yı kayıtsız menkul kıymet olarak değerlendirdiği için ETF başvurularını kabul etmiyordu. Ancak Grayscale’in spot Solana ETF başvurusu için nihai karar tarihi 11 Ekim olarak belirlendi. Ayrıca, 21Shares, Bitwise, VanEck ve Canary Capital da spot Solana ETF listelemek için SEC’ye başvurdu. JPMorgan, spot Solana ETF’sinin onaylanması halinde ilk yıl içinde 3 ila 6 milyar dolar arasında net varlık çekebileceğini öngörüyor. Öte yandan Polymarket verilerine göre, Solana ETF’sinin 31 Temmuz’a kadar onaylanma ihtimali %39 olarak değerlendiriliyor.