BÜYÜK HAREKETLİLİK KRİPTO PAZARLARINDA

Kripto para piyasalarında son günlerde dikkat çeken bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle Bitcoin, küresel gelişmelerin etkisiyle tarihi zirvelerini zorlayarak yatırımcıların ilgi odağı olmayı başarıyor. Kripto para yatırımcıları, Bitcoin’in piyasa değerinde yaşanan artışla birlikte, “Peki, Bitcoin yükseldi mi, ne kadar oldu?” ve “Bitcoin kaç dolar oldu?” gibi soruları sıkça soruyor. Ayrıca, Bitcoin rekor mu kırdı?

ABD SEÇİMLERİ VE BİTCOİN’İN YÜKSELİŞİ

ABD Başkanlık seçimlerinde bazı adayların kripto paralara sıcak yaklaşımı, Bitcoin başta olmak üzere birçok dijital para biriminin değer kazanmasını sağladı. Piyasadaki bu yükseliş hem yatırımcıları heyecanlandırırken hem de Bitcoin’in yanı sıra diğer kripto para birimlerinde dikkat çekici artışlar gözlemleniyor. Özellikle Donald Trump’ın önde gitmesi, Bitcoin fiyatında büyük bir yükselişe zemin hazırladı.

BİTCOİN FİYATINDA TARİHİ ZİRVELER

Coinmarketcap verilerine göre, Bitcoin fiyatı 75 bin 193 dolara kadar yükselerek etkileyici bir seviyeye ulaştı. Türkiye saatiyle 06.30 itibarıyla ise yatırımcılar Bitcoin’i 73 bin 886 dolardan işlem yapmakta buldu. ABD seçimlerindeki olumlu gelişmeler doğrultusunda, Bitcoin tarihi bir rekor kırarak 75 bin doları aşarak önceki fiyat seviyelerini geride bıraktı. “Bitcoin, bu gelişmelerin ardından 75 bin doları aşarak yatırımcıların ilgisini yeniden kazandı.”