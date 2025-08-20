Bitcoin Yükseldi, Şimdi Düştü

BITCOIN’DEKİ DÜŞÜŞ TEMELLERİ

Bitcoin, Ağustos ayının sonlarına doğru yaklaşık 113 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor ve bu altı haftanın en düşük noktalarına geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların Fed’in Jackson Hole sempozyumu öncesinde büyüme odaklı varlıklardan uzaklaşması ile başladı. Beklentilerin üzerinde gelen ABD üretici enflasyonu ve perakende satış verileri, Fed’in genişleme beklentilerini azaltınca, yatırımcılar yeni bir rehberlik arayışına girdi.

HİSSE SENEDİ MANİPÜLASYONU VE RİSK KAÇINMASI

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Alt5 Sigma’daki olası dolandırıcılık ve hisse senedi manipülasyonunu araştırdığına dair haberler, piyasalardaki satışları daha da artırdı. Bu durum, spekülatif piyasalarda geniş bir riskten kaçınma duygusunu tetikledi. Bitcoin, kısa bir dönem kurumsal girişler ve olumlu düzenleyici gelişmelerin etkisiyle yeni bir rekor seviyeye ulaştıktan sonra, aylık kazançlarda düşüş göstermeye başladı.