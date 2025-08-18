Bitcoin, Yüzde 60 Altına İndi

BTC FİYAT DÜŞÜŞÜ VE PİYASA DUYARLILIĞI

Bitcoin, kâr satışları ve ABD faiz indirimlerine dair azalan beklentilerin piyasa duyarlılığını olumsuz etkilemesiyle beraber geçen haftaki rekor seviyelerden geri çekilerek ortalama 115 bin dolara düştü. Beklenenden daha güçlü gelen ABD üretici enflasyonu ve perakende satışları, Fed’in agresif bir gevşeme politikası izleyeceği ihtimalini azaltarak riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturdular.

STRATEJİK REZERVLER HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

ABD Hazine Bakanlığı’nın stratejik rezervlere dair yapmış olduğu açıklamalar, ek bir engel oluşturdu ve bu durum likidite sıkılaşması konusundaki endişeleri artırdı. Ayrıca, kilit finans piyasası kuruluşlarındaki liderlik değişiklikleri, politika belirsizliği ve riskten kaçınma durumunu daha da yükseltti. Bu düşüş, alternatif kripto para birimlerine daha geniş bir yönelimin işaretini verdi ve Bitcoin’in piyasa hakimiyeti, 2020’den bu yana en düşük seviyeye, yani yüzde 59,4’e gerileyerek uzun süredir korunan yüzde 60 eşiğinin altına inmiş oldu.

KURUMSAL GİRİŞLER VE DÜZENLEYİCİ SİNYALLER

Öte yandan, Bitcoin kurumsal girişler ve ABD emeklilik portföylerine dahil edilmesi gibi olumlu düzenleyici sinyallerle desteklenmeye devam ediyor. Bu durum, Bitcoin’in ana akım meşruiyetini güçlendirmeye devam ettiğini gösteriyor.