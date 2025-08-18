Ekonomi

Bitcoin, Yüzde 60 Eşiğini Aştı

BİTCOİN PİYASA DUYARLILIĞINDAKİ DÜŞÜŞLER

Bitcoin, kâr satışları ve ABD faiz indirimlerine dair azalan beklentilerin piyasa duyarlılığını olumsuz etkilemesi sebebiyle geçen haftaki rekor seviyelerden gerilemeyi sürdürüyor. Bu düşüşle birlikte Bitcoin’in değeri yaklaşık 115 bin dolara kadar geriledi. Beklenenden güçlü gelen ABD üretici enflasyonu ile perakende satışları, Fed’in agresif bir gevşeme politikası izleme olasılığını azaltıyor ve bu durum riskli varlıklara baskı yapıyor.

ABD Hazine Bakanlığı’nın stratejik rezervler hakkındaki açıklamaları, piyasalarda engel oluşturarak likidite sıkılaşması konusundaki endişeleri artırıyor. Ayrıca, kilit finans piyasası kuruluşlarındaki liderlik değişiklikleri, politika belirsizliğini ve riskten kaçınmayı artıran faktörler arasında yer alıyor. Bu gelişmeler, Bitcoin’in piyasa hakimiyetini de etkiledi.

Son yaşanan bu düşüş, alternatif kripto para birimlerine yönelik daha geniş bir yönelimi öne çıkarıyor. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti ise 2020 yılından bu yana en düşük seviyesine inerek yüzde 59,4’e geriledi ve uzun süredir korunan yüzde 60 seviyesinin altına düştü. Ancak, Bitcoin hala olumlu düzenleyici sinyallerle destekleniyor. Kurumsal girişler ve ABD emeklilik portföylerine dahil edilmesi, Bitcoin’in ana akım meşruiyetini güçlendirmeye devam ediyor.

