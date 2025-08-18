Bitcoin, Yüzde 60 Eşiğinin Altında

BİTCOİN’DE DÜŞÜŞ SÜREĞİ

Bitcoin, kâr satışları ve ABD faiz indirimlerine yönelik azalmakta olan beklentilerin piyasa duyarlılığını olumsuz şekilde etkilemesiyle geçtiğimiz haftaki rekor seviyelerden düşüşünü devam ettirerek yaklaşık 115 bin dolara geriledi. Beklenenden daha güçlü gelen ABD üretici enflasyonu ve perakende satış verileri, Fed’in agresif bir gevşeme politikası izleme olasılığını azaltarak riskli varlıklara olan baskıyı artırdı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın stratejik rezervler hakkındaki açıklamaları ek bir engel yarattı ve bu durum likidite sıkılaşmasına dair endişeleri artırdı. Kilit finans piyasası kuruluşlarındaki liderlik değişiklikleri ise politika belirsizliğini ve riskten kaçınmayı daha da artırdı. Bu düşüş, aynı zamanda alternatif kripto para birimlerine yönelimin artışına işaret ediyor. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti 2020’den bu yana en düşük seviyeye ulaşarak yüzde 59,4’e geriledi ve uzun bir süredir korunan yüzde 60 eşiğinin altına indi.

KURUMSAL GİRİŞLERİN ETKİSİ

Buna rağmen Bitcoin, kurumsal girişler ve ABD emeklilik portföylerine dahil edilmesi gibi olumlu düzenleyici sinyallerle desteklenmeyi sürdürüyor. Bu durum, Bitcoin’in ana akım meşruiyetini güçlendirmeye devam ediyor.