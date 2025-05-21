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Bitlis’te Polis Aracı Takla Attı: 2 Yaralı

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KAZA AYRINTILARI

Kaza, Güroymak’ın Günkırı Beldesi çevresinde gerçekleşti. Göreve giden polisleri taşıyan araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Araçtaki iki polis memuru yaralandı ve verilen ihbar doğrultusunda bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU

Yol kenarındaki tarlaya devrilen araçta bulunan polis memurları, ilk müdahalenin ardından Güroymak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından ise Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, beraberindeki heyetle yaralı polis memurlarını hastanede ziyaret etti.

VALİDEN AÇIKLAMA

Vali Karakaya, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi ve “Polis memurlarımızı ziyaret ettik. Çok şükür durumları iyi. İnşallah hayati tehlikeyi atlattılar. Birkaç hafta içinde ikisinin de sağ salim aramıza döneceklerini düşünüyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.

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