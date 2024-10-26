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Bitlis’te Terör Örgütü Operasyonu Gerçekleştirildi

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PKK/KCK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK/KCK’ya karşı bir operasyon düzenledi. Bitlis Valiliğinden gelen bilgiye göre, Bitlis’e bağlı Ahlat ve Güroymak ilçelerinde 6 hedef şahsa yönelik eş zamanlı bir operasyon yapıldı. Bu operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Açıklamada, “Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde, PKK silahlı terör örgütüne ait sözde bez parçası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.” ifadesine yer verildi. Açıklama, “Değerli hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.” şeklinde son buldu.

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