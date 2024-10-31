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“Bitlis’te Yakalanan DEAŞ’lı Terörist”

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DEAŞ OPERASYONU DÜZENLENDİ

Bitlis Valiliği, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla ilgili bilgi verdi. Açıklamada, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü açıklandı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda, eylem hazırlığında olan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında ayrıca, çeşitli örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Bu süreçte, “Değerli hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir” ifadesine yer verildi.

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