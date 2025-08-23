BJK Avantajı Kaybetti, Nihat Uyardı

BEŞİKTAŞ HİSSELERİ YÜKSELDİ

UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk ayağında Beşiktaş, Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golü, 45. dakikada Milot Rashica’dan geldi. Ancak ev sahibi ekip, 83. dakikada Okoh’un attığı golle eşitliği sağladı ve maç, berabere sona erdi.

Karşılaşmanın akabinde Kontra Spor’da değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, Beşiktaş’ın oyun stratejisini ve teknik direktör Solskjaer’i sert bir şekilde eleştirdi. Kahveci, “Beşiktaş bu turu geçemezse toplantıya bile gerek yok. Hocam kendine iyi bak deyin” ifadelerini kullanarak, takımın organizasyon eksikliği ve oyuncu yerleşim hatalarına vurgu yaptı. Ayrıca, “Bu takım 7 dakika uzatmada bile korku veriyor” sözleriyle Beşiktaş’ın özgüven eksikliğine dikkat çekti.

UMUT VEREN AÇIKLAMALAR

Maç sonrası açıklama yapan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ise “1-1 her zaman açık uçlu bir skor. Avrupa’da deplasmanda topa sahip olduğunuzda mutlu olabilirsiniz. Rövanşta elimizde hâlâ bir şeyler var” diyerek, ikinci maç için umutlu bir yaklaşım sergiledi.