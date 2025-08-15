BJK, M. E. Hekimoğlu 3-4 Hafta Yok!

BEŞİKTAŞ’TA SAKATLIK AÇIKLAMASI

Beşiktaş, forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu’nun sol uyluk üst adalesinde, kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A takımımızın St. Patrick’s ile oynadığı UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının 67. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.” şeklinde yer aldı. Mustafanın tedavisine sağlık ekibi tarafından hemen başlandı.

KENARA GELMİŞTİ

Mustafa Hekimoğlu, St. Patrick’s karşılaşmasında 63. dakikada Tammy Abraham’ın yerine oyuna girmişti. Ancak, sakatlık nedeniyle 4 dakika sonra yerini Kartal Kayra Yılmaz’a bırakmak zorunda kaldı.

SAHALARDAN UZAK KALACAK

18 yaşındaki futbolcunun, sakatlığı nedeniyle en az 3-4 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durum, Beşiktaş’ın ilerleyen dönemlerdeki performansını etkileyecek gibi görünüyor.