BluTV, Max’e Dönüşümünün Detaylarını Açıkladı

MAX PLATFORMUNUN DÖNÜŞÜMÜNÜN TARİHİ BELİRLENDİ

Warner Bros. bünyesindeki BluTV, geçtiğimiz yıl sonunda Max adındaki yeni platforma dönüşeceğini açıklamıştı. Yapılan yeni duyuruyla birlikte, dönüşümün 15 Nisan 2025’te gerçekleşeceği kesinleşti. Mevcut BluTV aboneleri Max’e aktarılacak ve Hepsiburada ile iş birliği devam edecek. Max’in Türkiye lansmanına bir ay kala, platformun sunacağı paketler ve fiyatlar da netlik kazandı.

Türkiye’deki Max Paket Seçenekleri ve Fiyatları

Max, Türkiye’de iki ana paket seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak: “Standart” ve “Özel”. Ayrıca, Hepsiburada Premium üyeleri için bir “Reklamlı Temel Plan” da sunulacak. İşte detaylar:

– Standart Paket: Aylık 229,90 TL, yıllık 2.299 TL.

– Aynı anda 2 cihazdan izleme

– Full HD 1080p çözünürlük

– 30 içerik indirme hakkı

– Canlı kanallar ve spor programları (TLC, DMAX, Eurosport, CNN International gibi)

– Özel (Premium) Paket: Aylık 299,90 TL, yıllık 2.999 TL.

– Aynı anda 4 cihazdan izleme (spor programlarında 2 cihaza düşüyor)

– 4K UHD görüntü kalitesi ve Dolby Atmos ses

– 100 içerik indirme hakkı

– Canlı kanallar ve spor programları (TLC, DMAX, Eurosport, CNN International gibi)

– Reklamlı Temel Plan (Hepsiburada Premium ile):

– Aynı anda 2 cihazdan izleme

– Full HD 1080p çözünürlük

– Reklam içerir (Hepsiburada Premium üyelerine özel)

Mevcut BluTV Aboneleri İçin Geçiş Prosedürü

Şirket, halihazırda BluTV abonesi olan kullanıcıların otomatik olarak Standart Paket’e (aylık 229,90 TL) geçeceğini duyurdu. Eğer aboneler 4K çözünürlük ve daha fazla cihaz desteği gibi ek özellikleri talep ederse, Özel Paket’e geçmeleri gerekiyor. Hepsiburada Premium ile BluTV abonesi olan kullanıcılar ise Reklamlı Temel Plan’a yönlendirilir. Reklamsız bir deneyim için bu kullanıcıların ayrıca Standart veya Özel paketlerden birini satın alması gerekecek.

Hepsiburada ile İş Birliği Devam Ediyor

BluTV’nin cazip yönlerinden biri, Hepsiburada Premium’un 49,90 TL’lik üyeliği ile sunulan abonelikti. Max’te de bu iş birliği sürdürülecek. Fakat Hepsiburada Premium üyeleri reklamlı bir temel plana geçiş yapıyor. Reklam görmek istemeyen kullanıcılar, Standart veya Özel paketlere yönelmek zorunda kalacak ve bu durum ek maliyet yaratabilir.

MAX, YENİ BİR DENEYİM SUNUYOR

Max, BluTV’nin mevcut içerik kütüphanesinin yanı sıra Warner Bros.’un gişe rekorları kıran filmleri, HBO’nun popüler dizileri, DC Evreni yapımları ve Eurosport’un canlı spor yayınları gibi geniş bir içerik yelpazesi sunacak. Full HD ve 4K UHD gibi yüksek görüntü kalitesi seçenekleri, Dolby Atmos ses desteği ve çoklu cihaz kullanımı gibi özellikler, platformu Türkiye’deki diğer dijital yayın hizmetlerinden ayırma amacını taşıyor.

KULLANICILAR İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

15 Nisan’da BluTV’nin yerini alarak Türkiye pazarına girecek Max, hem mevcut BluTV aboneleri hem de yeni kullanıcılar için çeşitli seçenekler sunuyor. Standart ve Özel paketlerin fiyatları, sunduğu özelliklerle rekabetçi bir konumda. Hepsiburada iş birliğiyle gelen reklamlı plan ise bütçe dostu bir alternatif oluşturuyor. Ancak, reklam görmek istemeyen kullanıcıların ek ödeme yapması gerekecek. Max’in Türkiye’deki başarısı, sunacağı içerik kalitesi ve kullanıcı deneyimi ile yakından takip edilecek.