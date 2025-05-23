BM: 1,4 Milyon Suriyeli Geri Döndü

SURİYE’DE REJİM DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞLER

Suriye’de uzun bir süre iktidarda kalan Esad rejimi sona erdi. 8 Aralık’ta gerçekleşen rejim değişimi sonrasında, muhalefet geçici bir hükümet kurdu ve yeniden inşa sürecine yöneldi. Bu süreçte, Suriyelilerin evlerine dönüşü devam ediyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN AÇIKLAMALAR

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, sosyal medya platformu X üzerindeki hesabından Suriyelilerin geri dönüşlerine dair bilgiler paylaştı. Aralık 2024’ten itibaren yerinden edilme olaylarında belirgin bir düşüş kayıt altına alındı. Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından ülkeye dönüşlerin arttığı ifade edildi.

Paylaşımda, “1,4 milyondan fazla Suriyeli, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana yıllarca süren yerinden edilmenin ardından evlerine geri dönüyor.” denildi. Suriyelilere yönelik umut verici bir durum mevcut, ancak hayatlarını yeniden inşa etmenin zorlukları olduğu dile getirildi.

DÖNÜŞLER İÇİN DESTEĞE İHTİYAÇ VAR

Ailelerin yeniden hayata başlayabilmesi için desteklenmesi gerektiğine değinildi. Suriyelilerin barınma, sağlık, eğitim ve geçim gibi birçok konuda yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Celine Schmitt, “BMMYK’nın karşılaştığı ciddi fon kesintileri milyonlarca yaşamı riske atıyor. Suriye’de yaklaşık 16,7 milyon kişi, bir tür insani yardıma ihtiyaç duyuyor. 7,4 milyondan fazla Suriyeli, hala ülke içinde yerinden edilmiş durumda.” ifadelerini kullandı.