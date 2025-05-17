BM’den Gazze’deki Ölümleri Önlemek İçin Eylem

BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ’NDEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve ablukası hakkında bir yazılı açıklama yaptı. Türk, bu hafta içerisinde Gazze’deki saldırıların ve can kayıplarının büyük bir artış gösterdiğini vurguladı. “Bu durum, kötüye gideceğine dair işaretler arasında, zaten umutsuz olan insani tabloyu daha da ağırlaştırdı” şeklinde ifadelerine yer verdi.

KÜRESEL EYLEM ÇAĞRISI

Daha fazla ölümün önlenmesi için acil bir küresel eylem çağrısı yapan Türk, Gazze’deki durumu değerlendirdi. “Yoğun saldırı tehdidi, tüm binaların sistematik olarak tahrip edilmesi ve insani yardımın reddedildiği sırada insanları göç etmeye zorlayan bu son bombalamalar uluslararası hukuka aykırı ve etnik temizliğe eşdeğer olan Gazze’de kalıcı bir demografik değişim için bir baskı olduğunu gösteriyor” dedi.

ÇILGINLIĞI DURDURMAK GEREKİYOR

Türk, doğrudan etkisi olan üçüncü ülkeler dahil tüm tarafları saldırıları durdurmaya çağırdı ve Gazze’deki tıbbi hizmetlerin çökmüş durumda olduğunu belirtti. Yerinden edilen ailelerin, onurlarını korumaya çalışarak son derece yetersiz koşullarda çadırlarda yaşamak zorunda kaldıklarını vurguladı. İsrail’in ablukası nedeniyle açlığın derinleştiğini ifade eden Türk, “Bu çılgınlığı durdurmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.