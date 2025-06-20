Bm’den İsrail’e Medya Binası Uyarısı

BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMISERLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail’in Tahran’da bir medya binasına yönelik saldırısına dair “Uluslararası hukuk uyarınca saldırıların yalnızca askeri hedeflere yöneltilebileceğini hatırlatıyoruz.” demiştir. Al-Kheetan, bu olayların çoğunu takip ettiklerini belirterek, “Gazeteciler ve medya profesyonelleri için tam koruma sağlamak zorunludur. Gazeteciler uluslararası hukuk uyarınca sivil olarak kabul edilir. Özellikle gazeteciler dahil sivilleri etkileyen bu tür ihlallerin tümü derhal ve bağımsız bir şekilde araştırılmalı.” değerlendirmesine bulunmuştur.

GAZETECİLERİN KORUNMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Al-Kheetan, gazetecilerin, uluslararası insancıl hukuk uyarınca izin verilen sınırlamalara tabi olarak, devam eden çatışmaların etkisini haber yapmak da dahil, her yerde çalışmalarını özgürce ve bağımsız bir şekilde yürütebilmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. Tahran’daki medya binasına gerçekleştirilen saldırıya yanıt olarak Al-Kheetan, “(İsrail’in Tahran’da gerçekleştirdiği) Medya binasına yapılan saldırıyla ilgili olarak, uluslararası hukuk uyarınca saldırıların yalnızca askeri hedeflere yöneltilebileceğini hatırlatıyoruz.” ifadelerini kullanmıştır.

İSRAİL’İN SAĞLADIĞI YENİ BİLGİLER

Al-Kheetan, askeri hedeflerin, doğası, konumu, amacı veya kullanımı itibarıyla askeri eyleme etkili bir katkıda bulunan, o sırada geçerli olan koşullar altında tamamen veya kısmen imha edilmesi, ele geçirilmesi veya etkisiz hale getirilmesi kesin bir askeri avantaj sağlayan nesneler olduğunu vurgulamıştır. İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’na (IRIB) bu saldırıyı gerçekleştirmiştir. Ordu, saldırıdan kısa bir süre önce İran’ın başkenti Tahran’ın 3. bölgesine saldıracağını açıklamış ve devlet televizyonunu hedef alacağını bildirmiştir.